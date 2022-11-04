Вийшов на дорогу і вгатив: боєць ЗСУ з близької відстані одним пострілом знищив російський танк (відео)

Боєць ЗСУ одним пострілом знищив російський танк. Воїн вийшов на дорогу і влучив в окупантів, які рухалися вперед.

Відповідне відео оприлюднив канал СтратКом ЗСУ.

"Боєць 1-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади з близької відстані одним пострілом знищив ворожий танк", - йдеться у повідомленні.

Після удару по окупантах танк спалахнув, продовжив рухатися по дорозі і вибухати, поки техніку ворога повністю не охопило вогнем.

Ситуація на фронті

Розпочалась 254 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Окупанти за добу обстріляли близько 30 населених пунктів.

Армія Росії веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках.

Станом на 4 листопада Збройні сили України від 24 лютого ліквідували 74 840 окупантів. За добу ліквідовано ще 840 російських військових.

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