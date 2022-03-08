"Вийшов до магазину по продукти": у псевдореспубліках "ЛДНР" чоловіків хапають посеред вулиці, забирають паспорт і відправляють воювати (відео)

"Вийшов до магазину по продукти": у псевдореспубліках "ЛДНР" чоловіків хапають посеред вулиці, забирають паспорт і відправляють воювати (відео)

Житель ОРДЛО, який жодного разу не тримав у руках зброю, опинився на передовій.

У псевдореспубліках "ЛНР" та "ДНР" немає кому воювати проти України, тож "охочих" знаходять посеред вулиці, хапають, забирають документи і відправляють на передову.

Про це СБУ розповів полонений житель ОРДЛО.

За словами чоловіка, 1 березня він пшов до магазину, його схопили просто на вулиці, відібрали паспорт, відвезли до Алчевська, а звідти відправили на передову. Під час першого ж бою хлопець потрапив у полон ЗСУ.

"Сказали воювати, але коли почався обстріл, я разом з іншими сховався у танку. Стріляти не став, бо навіть не вмію", - розповідає полонений.

Серед окупантів все більше з'являються панічні настрої, вони не хочуть воювати в Україні і дезертирують дорогою до нашої країни. Про це СБУ розповів полонений російський технік.