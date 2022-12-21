Вийшов від бабусі та дідуся і зник: у Рівному розшукують 12-річного хлопчика (фото)

Сьогодні, 21 грудня, у Рівному зник 12-річний Богдан Місюра. Хлопчика розшукують поліцейські та рідні.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

" О 16:30 сьогодні, 21 грудня, хлопчик вийшов від бабусі та дідуся, які проживають на вулиці Київській у Рівному, із наміром їхати додому у село Забороль Рівненського району. Втім, за місцем проживання він так і не з'явився", - йдеться у повідомленні.

Телефону дитина із собою не мала. Хлопчик був одягнутий у світло-зелену куртку, темну шапку з помпоном, сині спортивні штани, високі черевики.

Прикмети: зріст 140 см, худорлявої тілобудови, світле волосся, очі блакитні.

"Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місцеперебування 12-річного хлопчика, просимо повідомити до поліції за номерами телефонів 0665173647 або 102", - наголосили у поліції.

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