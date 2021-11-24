Вийшов з авто без телефона та документів: у Дніпрі знайшли мертвим хлопця, який поїхав на риболовлю та загадково зник

Вийшов з авто без телефона та документів: у Дніпрі знайшли мертвим хлопця, який поїхав на риболовлю та загадково зник

Обставини його смерті наразі з'ясовують правоохоронці.

У Дніпрі знайшли мертвим 20-річного хлопця, якого правоохоронці та волонтери шукали від 15 листопада. Його тіло виявили в озері.

Про це пише "Інформатор".

Також читайте У Києві вийшов із військового шпиталю і зник безвісти військовослужбовець ЗСУ

Молоду людину знайшли у водоймі. На його тілі, за даними поліції, не було слідів насильницької смерті. Що саме спричинило смерть, зараз невідомо. Обставини його загибелі з'ясовують слідчі.

Нагадаємо, що дніпрянин разом зі своїм товаришем по роботі вночі 15 листопада вирушив на риболовлю. На виїзді з міста він зупинився на автівці поряд з заправкою. Хлопець вийшов з авто, щоб сходити до туалету. Із собою він не взяв ні документів, ні мобільного телефона. Після чого він зник безвісти.

Читайте також: