Вийшов з дому понад 10 днів тому: у Кривому Розі безвісти зник 19-річний хлопець (фото, прикмети)

Хлопець не виходить на зв'язок ні з рідними, ні з близькими.
У Кривому Розі Дніпропетровської області понад 10 днів шукають 19-річного хлопця. Він пішов з дому і перестав виходити на зв'язок з рідними та близькими.
Про це написали у групі "Пошук дітей Кривий Ріг".
19-річний Олександр Плахотний 13 листопада вийшов з дому у Довгинцівському районі міста. На дзвінки він не відповідає, де зараз перебуває — невідомо.
Був одягнений у біло-червоні кросівки, камуфляжні штани та чорну спортивну куртку.
"Будь-яку інформацію про хлопця можна повідомляти телефоном гарячої лінії групи пошуку зниклих дітей: (097) 543 30 30 або (097) 451 45 12", — наголосили у волонтерській групі.
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