Вийшов з дому і не повернувся: у Тернополі зник безвісти 15-річний хлопець (фото)

На зв'язок з рідними підліток не виходив.
У Тернополі розшукують 15-річного місцевого мешканця Дмитра Мудрика. Хлопець вийшов з дому 18 січня близько 19 години та не повернувся.
Як повідомили у поліції області, на зв’язок з батьками підліток не виходив. Його місце перебування також невідоме.
"Працівники поліції звертаються до громадян з проханням допомогти розшукати тернополянина. Якщо ви володієте будь-якою інформацією, телефонуйте 27-11-70 або на лінію 102", - зазначили у поліції.
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