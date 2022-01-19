Вийшов з дому і не повернувся: у Тернополі зник безвісти 15-річний хлопець (фото)

Вийшов з дому і не повернувся: у Тернополі зник безвісти 15-річний хлопець (фото)

На зв'язок з рідними підліток не виходив.

У Тернополі розшукують 15-річного місцевого мешканця Дмитра Мудрика. Хлопець вийшов з дому 18 січня близько 19 години та не повернувся.

Як повідомили у поліції області, на зв’язок з батьками підліток не виходив. Його місце перебування також невідоме.

"Працівники поліції звертаються до громадян з проханням допомогти розшукати тернополянина. Якщо ви володієте будь-якою інформацією, телефонуйте 27-11-70 або на лінію 102", - зазначили у поліції.

Рідні бійців, яких вважають зниклими безвісти 9-ий рік, досі не знають про їхню долю

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