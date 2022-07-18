Вийшов з дому і не повернувся: у Вінницькій області зник чоловік

Він 17 липня вийшов з дому та не повернувся.

Про це повідомляє Хмільницький відділ поліції.

Відомо, що чоловік 17 липня об 11:00 вийшов з дому та не повернувся. Він був одягнений у кофту із зображенням мультиплікаційного героя Гомера Сімпсона, світло-кавові штани та чорні черевики.

"Зріст близько 166 см, повної тілобудови, волосся коротке сиве, вуса білого кольору. При отриманні будь якої інформації просимо вас повідомити на нашу адресу: Вінницька область, м. Хмільник, вул. Небесної Сотні, 47. Тел. +380969047664 або 2-20-02, 102", - йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, на Рівненщині шукають чоловіка, який не повернувся з лісу.

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