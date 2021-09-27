Вийшов з дому і зник безвісти: у Дніпрі правоохоронці розшукують 17-річного студента (фото)

Вийшов з дому і зник безвісти: у Дніпрі правоохоронці розшукують 17-річного студента (фото)

Хлопець навчається в Національній металургійній академії.

У Дніпропетровській області волонтери та правоохоронці розшукують 17-річного студента, який вийшов з дому і зник безвісти.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, в поліцію звернувся батько зниклого безвісти студента Металургійної академії. Він повідомив, що хлопець пішов з дому близько сьомої ранку 26 вересня. Де він знаходиться зараз, невідомо.

Його прикмети: зріст близько 185 сантиметрів, вага — 70 кілограм, худорлявої статури. У нього темне волосся, карі очі. З правого боку обличчя біля носа є шрам.

Був одягнутий в синю куртку, чорні або ж жовті джинси. Чорні мокасини. З собою у нього був чорний рюкзак, пакет-майка з написом BMW, конспекти, паспорт, студентський квиток.

“Всім, кому відомо про місцезнаходження безвісно зниклого Назара Бойка, просимо повідомити за телефонами: (095) 938 27 56, (066) 570 72 09, 102 або іншим зручним для вас способом”, — підкреслили в Нацполіції області.

Новини України: експертиза з'ясовує причину смерті студента, який помер в день вакцинації

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання