Вийшов з дому і зник безвісти: в Кривому Розі поліція розшукує 12-річного школяра

На зв'язок з рідними та близькими він не виходить.
У Кривому Розі Дніпропетровської області правоохоронці і громадськість розшукує 12-річного хлопчика, який вийшов з дому і зник безвісти.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.
Як з'ясувалося, про те, що дитина зникла, в поліції повідомила мама школяра.
Михайло Щербина вийшов з дому і не повернувся. На зв'язок з рідними та близькими він не виходить.
На вигляд йому 12 років. Зріст близько 150 сантиметрів, худорлявої статури. Волосся русявого кольору. Був одягнений в темно-синю куртку, чорні штани з манжетами внизу, а також в чорні кросівки.
“В разі, якщо ви володієте будь-якою інформацією стосовно фактичного місця перебування Михайла, просимо вас повідомити до Криворізького районного управління поліції за телефонами: (067) 568 90 99 або за телефоном “102”, — підкреслили в Нацполіції області.