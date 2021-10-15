Вийшов з дому і зник безвісти: в Кривому Розі поліція розшукує 12-річного школяра

Вийшов з дому і зник безвісти: в Кривому Розі поліція розшукує 12-річного школяра

На зв'язок з рідними та близькими він не виходить.

У Кривому Розі Дніпропетровської області правоохоронці і громадськість розшукує 12-річного хлопчика, який вийшов з дому і зник безвісти.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як з'ясувалося, про те, що дитина зникла, в поліції повідомила мама школяра.

Михайло Щербина вийшов з дому і не повернувся. На зв'язок з рідними та близькими він не виходить.

На вигляд йому 12 років. Зріст близько 150 сантиметрів, худорлявої статури. Волосся русявого кольору. Був одягнений в темно-синю куртку, чорні штани з манжетами внизу, а також в чорні кросівки.

“В разі, якщо ви володієте будь-якою інформацією стосовно фактичного місця перебування Михайла, просимо вас повідомити до Криворізького районного управління поліції за телефонами: (067) 568 90 99 або за телефоном “102”, — підкреслили в Нацполіції області.

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