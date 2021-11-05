Вийшов з дому в капцях і штанях: у Дніпропетровській області шукають зниклого безвісти 13-річного хлопчика

Де він зараз може перебувати, невідомо.
У Дніпропетровській області правоохоронці та громадськість розшукують зниклого безвісти 13-річного хлопчика. Він вийшов із дому, після чого перестав відповідати на дзвінки.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.
Як стало відомо, подія сталася у селищі Пушкарівка Верхньодніпровського району. Про зникнення онука до поліції повідомила 62-річна жінка.
Його прикмети: зріст 158 сантиметрів, худорлявої статури, темне коротке волосся. Був одягнений у синю куртку із капюшоном, шльопанці, а також у чорні спортивні штани.
“Якщо ви маєте будь-яку інформацію про місце перебування неповнолітнього Сокіл Віталія Юрійовича 2008 року народження, прохання зателефонувати до відділення поліції № 3 Кам’янського РУП за номерами телефонів: (05658) 6-06-02, (097) 556 86 84, або на спецлінію “102”, — підкреслили в пресслужбі Нацполіції області.
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