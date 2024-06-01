Вийшов з двору та пішов у бік поля: на Одещині шукають дворічного хлопчика – фото, подробиці

На Одещині від 31 травня тривають пошуки дворічної дитини.
На Одещині, у селі Борисівка, ввечері 31 травня зник Іван Мельник, якому 2,9 років. Дитину шукали всю ніч – пошуки тривають.
Про це повідомила Нацполіція України.
Дитина зникла близько 19 години. Попередньо відомо, що малюк гуляв у дворі і, поки мати поралася по господарству, він вийшов на вулицю та пішов у бік поля, що веде до Татарбунар. Іванко пішов з домашнім собакою Хаті, що на фото.
Поліцейські, зокрема обстежили населений пункт, поля та дороги, які ведуть до райцентру Татарбунари.
До пошуків задіяні співробітники Білгорода-Дністровського, Татарбунарського і Саратського відділів поліції, кінологи та оперативники управління карного розшуку обласної поліції, рятувальники, працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки, прикордонники, мисливці й місцеві мешканці.
Нагадаємо, на Черкащині в подвір'я працівника ТЦК кинули вибухівку.
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