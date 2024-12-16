Війська КНДР зазнають великих втрат на Курщині через погану координацію з росіянами - ISW

14 грудня спільний північнокорейсько-російський контингент втратив на Курщині близько 200 осіб.

Північнокорейські військові почали зазнавати великих втрати після того, як почали брати безпосередню участь у боях в Курській області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики пишуть, що військові КНДР, очікувано, зазнають великих втрат через погану координацію з росіянами, яка обумовлена мовним барʼєром.

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що мовний бар'єр також перешкоджає ефективній бойовій координації між російськими і північнокорейськими силами. В ГУР зазначили, що 14 грудня спільний північнокорейсько-російський контингент втратив на Курщині близько 200 осіб.

Українські БпЛА атакували північнокорейську позицію, що узгоджується з нещодавніми повідомленнями про те, що північнокорейські сили беруть участь у виснажливих піхотних атаках.

"Погана інтеграція і проблеми з комунікацією між російськими і північнокорейськими військами, ймовірно, продовжуватимуть генерувати напруженість під час проведення російських воєнних операцій у Курській області в найближчому майбутньому", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в РНБО вразили кількістю загиблих солдатів з КНДР.

Крім того, ми раніше інформували, що в ОСУВ "Хортиця" розповіли чи будуть солдати з КНДР воювати на Донбасі.

Читайте також: