Війська НАТО можуть з'явитися в Україні: у Зеленського пояснили, що для цього потрібно

Введення військ НАТО до України можливе за наявності політичної волі партнерів. Для цього не потрібне схвалення цілого Альянсу.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що введення військ країн НАТО до України є можливим у разі підписання партнерської угоди та наявності політичної волі в країнах-партнерах.

Про це він розповів в інтерв'ю "24 Каналу".

"Якщо партнери підписують партнерську угоду, що вони готові надати свої збройні сили для ведення оборонної війни, то цю опцію можна використовувати. Уже немає ніякої "червоної лінії". Тому в будь-який момент можна про цю опцію говорити. Головне, щоб була політична воля в країнах-партнерах і, щоб це були не тільки заяви, а чітке розуміння", - сказав Подоляк.

Радник керівника ОП наголосив, що масштаб допомоги також має значення. Якщо мова йде про відправлення тисячі військовослужбовців на лінію фронту довжиною 1300 кілометрів, де з іншого боку перебувають 500 тисяч окупантів, то це одна ситуація. Натомість, готовність відправити 50 тисяч військових - це вже зовсім інший тип допомоги.

Коментуючи заяву прем'єра Словаччини Роберта Фіцо про те, що словацькі солдати не перетнуть кордон з Україною, Подоляк зазначив, що це право Словаччини, адже йдеться про національні інтереси. Він також наголосив на різниці між колективним рішенням НАТО та двосторонніми угодами між країнами.

Подоляк підкреслив, що уряд тієї чи іншої країни може відправити національний контингент не в межах воєнного альянсу, а в межах двосторонньої угоди, і це може бути юридично врегульовано. Однак, він нагадав слова президента України Володимира Зеленського про те, що найбільша потреба зараз - це зброя.

"Я нагадаю про слова президента України, який говорить – зброя, зброя і ще раз зброя. Від цього все залежить. Якщо буде колегіальне рішення НАТО, вони приводять дискусію, ми з вами розуміємо, що є ще одна країна, яка точно проголосує проти направлення контингенту. Але, знову ж таки, це колективне рішення. А двостороннє рішення – це коли уряд тієї чи іншої країни може відправити національний контингент не в межах воєнного альянсу, а в межах двосторонньої угоди. Тобто, це все юридично може бути врегульовано. Немає тут ніяких проблем", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон підтвердив виданню The Economist, що не виключає введення військ до України. За його словами, це питання законно постане, якщо Росія прорве лінію фронту і Київ попросить про таку допомогу.

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