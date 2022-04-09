Війська окупантів вдарили по багатоповерхівці в Сєвєродонецьку: будинок загорівся (фото)

На фронті Луганщини і Донеччини українські захисники відбили сім атак окупантів.

Опівночі російські окупанти завдав чергового удару по Сєвєродонецьку, у результаті чого спалахнула багатоповерхівка.

Про це повідомив Сергій Гайдай Луганської ОДА.

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За інформацією місцевої влади, росіяни штурмують Рубіжне й Попасну та одночасно завдають артилерійських ударів по житловим кварталам інших міст. Минулої доби армія РФ обстріляла старі райони Сєвєродонецька – загорівся багатоквартирний будинок. Кількість жертв уточнюється.

Тим часом на фронті Луганщини і Донеччини відбито сім атак ворога – українські захисники знищили дев’ять танків, сім одиниць броньованої та п’ять одиниць автомобільної техніки противника, збили два вертольоти та одну крилату ракету.

Упродовж минулого дня ворогом зруйновано 11 об’єктів, з яких вісім – житлові будинки в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній, Золотому.

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