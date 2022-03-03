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Війська РФ активізували спроби захопити Запорізьку атомну електростанцію - МВС

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Війська РФ активізували спроби захопити Запорізьку атомну електростанцію - МВС

УНІАН

Починається хаотична стрільба зі стрілецької зброї.

 Війська РФ активізували спроби захопити Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомляє пресслужба МВС. 

"Незважаючи на те, що підступи та дорогу до Енергодару перекрили представники територіальної оборони та місцеві мешканці, до міста наблизилась 2 танки та 2 бронетранспортери, які намагаються прорвати оборону. Починається хаотична стрільба зі стрілецької зброї. А також окупанти намагаються розбити інженерні загородження, аби мати доступ до дороги, що веде до станції", - розповіли у відомстві.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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