Війська РФ активізували спроби захопити Запорізьку атомну електростанцію - МВС

Починається хаотична стрільба зі стрілецької зброї.

Війська РФ активізували спроби захопити Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомляє пресслужба МВС.



"Незважаючи на те, що підступи та дорогу до Енергодару перекрили представники територіальної оборони та місцеві мешканці, до міста наблизилась 2 танки та 2 бронетранспортери, які намагаються прорвати оборону. Починається хаотична стрільба зі стрілецької зброї. А також окупанти намагаються розбити інженерні загородження, аби мати доступ до дороги, що веде до станції", - розповіли у відомстві.