Війська РФ активізувалися на південь від Запоріжжя: деталі від DeepState
На Запорізькому напрямку окупанти намагаються «просочуватися» в населені пункти через слабкі місця в щільності нашої оборони.
Російські війська не полишають спроб інфільтрації до Степногірська, що на південь від Запоріжжя.
Про це пише аналітичний проєкт DeepState.
Для росіян ці інфільтрації на перший погляд успішні, однак довго в населеному пункті окупанти не живуть. Ворога тут нищать пілоти дронів Сил Оборони.
Поряд з цим, противник продовжує свої спроби інфільтрації в Приморському.
«За рахунок кількісної переваги росіяни постійно фіксуються в селі і або ховаються й намагаються накопичитися для подальшого просування, або ж лізуть одразу до Річного і в більшості своїй помирають», — зазначають у DeepState.
Найбільшу активізацію та зміну вектору руху за останній час фіксують в напряму Лукʼянівського і Павлівки. Там також постійні спроби інфільтрації малими групами піхоти, де для Сил Оборони є безперебійна робота зі знищення противника.
Зазначається, що росіяни «пролазять» за рахунок пошуку слабких місць, де українська оборона через відсутність достатньої кількості людей має малу щільність між позиціями.
Нагадаємо, що в суботу, 17 січня, внаслідок удару російської армії по Запорізькій області знеструмлено місто Вільнянськ.