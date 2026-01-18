Війська РФ активізувалися на південь від Запоріжжя: деталі від DeepState

Ситуація біля Степногірська та Приморського на Запоріжжі / © Deepstatemap

Російські війська не полишають спроб інфільтрації до Степногірська, що на південь від Запоріжжя.

Про це пише аналітичний проєкт DeepState.

Для росіян ці інфільтрації на перший погляд успішні, однак довго в населеному пункті окупанти не живуть. Ворога тут нищать пілоти дронів Сил Оборони.

Степногірськ на карті / © Deepstatemap

Поряд з цим, противник продовжує свої спроби інфільтрації в Приморському.

«За рахунок кількісної переваги росіяни постійно фіксуються в селі і або ховаються й намагаються накопичитися для подальшого просування, або ж лізуть одразу до Річного і в більшості своїй помирають», — зазначають у DeepState.

Найбільшу активізацію та зміну вектору руху за останній час фіксують в напряму Лукʼянівського і Павлівки. Там також постійні спроби інфільтрації малими групами піхоти, де для Сил Оборони є безперебійна робота зі знищення противника.

Зазначається, що росіяни «пролазять» за рахунок пошуку слабких місць, де українська оборона через відсутність достатньої кількості людей має малу щільність між позиціями.

Приморське на карті / © Deepstatemap

Нагадаємо, що в суботу, 17 січня, внаслідок удару російської армії по Запорізькій області знеструмлено місто Вільнянськ.