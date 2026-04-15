Війська РФ атакують Запоріжжя ударними дронами: у житловому районі спалахнула пожежа
Атака дронів на Запоріжжя: у житловому районі спалахнула пожежа
У Запоріжжі та області вночі пролунали вибухи під час атаки ворожих безпілотників. За попередніми даними, в одному з житлових районів міста внаслідок обстрілу виникла пожежа.
Місцева влада закликає мешканців не залишати укриття, адже загроза нових ударів зберігається. Повітряна тривога в регіоні триває.
За інформацією начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, область перебуває під загрозою ударних БпЛА. Жителів просять дотримуватися правил безпеки та залишатися у захищених місцях до офіційного відбою тривоги.
