Війська РФ атакують Запоріжжя ударними дронами: у житловому районі спалахнула пожежа

Пожежа, вогонь

У Запоріжжі та області вночі пролунали вибухи під час атаки ворожих безпілотників. За попередніми даними, в одному з житлових районів міста внаслідок обстрілу виникла пожежа.

Місцева влада закликає мешканців не залишати укриття, адже загроза нових ударів зберігається. Повітряна тривога в регіоні триває.

За інформацією начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, область перебуває під загрозою ударних БпЛА. Жителів просять дотримуватися правил безпеки та залишатися у захищених місцях до офіційного відбою тривоги.

