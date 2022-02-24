Війська РФ атакували Луцький військовий аеродром, навчання в усіх школах та робота садочків призупинена

Війська РФ атакували Луцький військовий аеродром, навчання в усіх школах та робота садочків призупинена

У ГУНП Волині жителів міста повідомляють про значну кількість поліцейських на вулицях.

Війська Росії здійснили атаку на Луцький військовий аеродром та підірвали телевежу. Через ситуацію у місті призупинили роботу у всіх школах та садочках.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

"У зв'язку з безпековою ситуацією навчання в школах та дитячих садочках призупиняється від сьогодні на невизначений період. Вибухи, які чути в місті лунають зі сторони військового аеродрому. Їх походження та обставини встановлюються.

Прошу зберігати спокій та по можливості залишатися вдома. Про всі інші обставини та подальші дії буду повідомляти по ходу зміни обстановки", - написав голова Луцька.

У ГУНП Волині жителів міста повідомляють про значну кількість поліцейських на вулицях та просять зберігати спокій.