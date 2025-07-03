Війська РФ намагаються охопити Покровськ із трьох боків: що відбувається біля міста

Покровськ / © Associated Press

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У Донецькій області ситуація залишається важкою. Окупанти не залишають спроб прорватися до траси Покровськ - Костянтинівка та прагнуть охопити Покровськ із трьох боків,

Про це розповів військовий експерт Павло Лакійчук в ефірі FREEДОМ.

З його слів, армія РФ намагається прорвати українську оборону на північний схід від Покровська, щоб вийти на трасу “Покровськ — Костянтинівка. Це дозволить загарбникам просуватися далі до Костянтинівки.

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“Російські війська роблять спроби охопити Покровськ із трьох боків — із північного сходу, півдня і південного заходу. Але їм це не вдається. Росіяни розширюють лінії вклинювання. Звідси й з’являється багато розмов про спроби росіян проникнути в Дніпропетровську область. Але основне завдання для них — Покровськ”, - пояснив Лакійчук.

Не менш важкі бої відбуваються на Новопавлівському напрямку. Зокрема, на цій ділянці фронту армія РФ має тактичні успіхи.

“Просування становить за тиждень близько 90 км. Це начебто небагато, якщо врахувати те, як тримаються Сили оборони України. Завдання росіян — прорвати нашу оборону, вони її намагаються продавити, тому що недостатньо ресурсів, недостатньо резервів”, — пояснив експерт.

Зауважимо, Лакійчук каже, що ресурси та резерви РФ скуті в Сумській області. Саме там, за даними Генштабу ЗСУ, зосереджено до 60 тис. осіб особового складу армії ворога.

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Нагадаємо, РФ зібрала біля Покровська 110 тис. військових. Протягом останніх кількох днів росіяни намагаються обійти Покровськ зі сходу, щоб прорватися на північ від траси, яка з’єднує Покровськ і Костянтинівку. Ворог прагне розширити так зване вклинення на цій дорозі. Частково йому це вдається.

Зауважимо, Yahoo News пише про те, що Росія тисне з двох боків — розпочала масштабний наступ на Покровськ і Сумську область. Україна стримує атаки на двох фронтах. Обидві сторони намагаються зміцнити свої позиції до настання осені, яка традиційно сповільнює перебіг бойових дій.