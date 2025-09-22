Куп’янськ / © Getty Images

Війська РФ намагаються проникнути на українські оборонні лінії на Куп’янському напрямку одночасно в кількох районах.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська 21 вересня продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед.

Російські мілблогери стверджували, що українські війська контратакували в невстановлених районах Сумської області.

Мапа ISW / © Інститут вивчення війни (ISW)

На півночі Харківської області військам РФ також просунутись не вдалось.

Мапа ISW / © Інститут вивчення війни (ISW)

20 та 21 вересня російські війська атакували на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська та Синельникового, у напрямку Бочкового та на схід від Великого Бурлука у напрямку Одрадного.

На Куп’янському напрямку загарбники трохи просунулись.

Український військовий спостерігач Костянтин Машовець повідомив 21 вересня, що російські війська, ймовірно, захопили Кіндрашівку на північ від Куп’янська.

За його словами, російські війська намагаються використати свою чисельну перевагу в боєздатній піхоті, щоб проникнути на українські оборонні лінії на Куп’янському напрямку одночасно в кількох районах. Вони переважно проводять бойові дії на західному (правому) березі річки Оскіл, оскільки мають проблеми з перекиданням важкої техніки зі східного (лівого) берега.

Окупаційні війська продовжили наступальні операції на Лиманському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

Хоча російські мілблогери стверджували, що російські війська захопили Шандриголове, підтвердження ці заяви не отримали.

Також окупаційні війська продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку, тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка, в районі Добропілля, але ніде успіху не досягли.



Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку.

Мапа ISW / © Інститут вивчення війни (ISW)

Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися на північний схід від Чунишиного та в центральній частині Новопавлівки (обидва на південь від Покровська), до околиць Новопавлівки, в мікрорайоні Південний на півдні Покровська. Але підтвердження ця інформація не отримала.

Але на сході та заході Запорізької області їм просунутись не вдалось, як і в Херсонській області.

Мапа ISW / © Інститут вивчення війни (ISW)

Нагадаємо, наступом РФ на Куп’янськ керує зрадник України.