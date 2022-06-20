Війська РФ не можуть добитися повної переваги в повітрі в Україні - британська розвідка

Російська авіація не може досягти повної переваги в повітрі у війні проти України.
Російські повітряні атаки здебільшого проходять на Донбасі, а в тил українців ворожі літаки побоюються летіти.
Про це свідчать нові дані розвідки Великої Британії, оприлюднені 20 червня на сторінці міністерства оборони країни у Twitter.
"Війська РФ не можуть добитися повної переваги в повітрі і рідко проникають глибоко в тил українців. Деякі основні причини таких труднощів перегукуються з проблемами Сухопутних військ Росії. Протягом багатьох років більша частина бойової підготовки в Росії, найімовірніше, була складена за жорстким сценарієм і розрахована на те, щоб справити враження на високопосадовців", – зазначили у розвідці.
У розвідці зазначили, що, незважаючи на наявність у Росії великої кількості повітряних суден, в неї немає багато кваліфікованих пілотів, які б могли відповідати західним стандартам.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 June 2022— Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 20, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/HLNJBEbcJV
#StandWithUkraine pic.twitter.com/FwRvFrbyLb
Як повідомлялося, війна, розв'язана Путіним в Україні, може перекинутися і на інші країни. Уникання Заходом відкритого протистояння Росії та її відкритої агресії в Україні, де вона чинить наджорсткі злочини, є проявом слабкост, заявив віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський.