Війська РФ не можуть добитися повної переваги в повітрі в Україні - британська розвідка

Війська РФ не можуть добитися повної переваги в повітрі в Україні - британська розвідка

Російська авіація не може досягти повної переваги в повітрі у війні проти України.

Російські повітряні атаки здебільшого проходять на Донбасі, а в тил українців ворожі літаки побоюються летіти.

Про це свідчать нові дані розвідки Великої Британії, оприлюднені 20 червня на сторінці міністерства оборони країни у Twitter.

"Війська РФ не можуть добитися повної переваги в повітрі і рідко проникають глибоко в тил українців. Деякі основні причини таких труднощів перегукуються з проблемами Сухопутних військ Росії. Протягом багатьох років більша частина бойової підготовки в Росії, найімовірніше, була складена за жорстким сценарієм і розрахована на те, щоб справити враження на високопосадовців", – зазначили у розвідці.

У розвідці зазначили, що, незважаючи на наявність у Росії великої кількості повітряних суден, в неї немає багато кваліфікованих пілотів, які б могли відповідати західним стандартам.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/HLNJBEbcJV



#StandWithUkraine pic.twitter.com/FwRvFrbyLb — Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 20, 2022

Як повідомлялося, війна, розв'язана Путіним в Україні, може перекинутися і на інші країни. Уникання Заходом відкритого протистояння Росії та її відкритої агресії в Україні, де вона чинить наджорсткі злочини, є проявом слабкост, заявив віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський.

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