Обстріл Дніпропетровщини / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

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Російські війська у четвер зранку, 19 червня, обстріляли низку районів Дніпропетровщини. У результаті удару пошкоджені будинки, авто, також є поранені та загиблий.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

«Від вечора агресор продовжував бити по Нікопольщині дронами та артилерією. Поцілив по самому Нікополю, Мирівській і Марганецькій громадах. Попередньо, постраждали п’ятеро людей. Вогнем знищена автівка. Понівечені приватний будинок та інфраструктура», — зазначив Лисак.

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За словами посадовця, Самарівський район також російська армія атакувала БпЛА. Сталася пожежа.

«Серед п’яти постраждалих через ранкові атаки на Нікопольщину — 11-річний хлопчик. Він у лікарні, як і ще троє дорослих. Один поранений, 59-річний чоловік, „важкий“, — повідомив керівник Дніпропетровської ОВА.

Лисак також зазначив, що решта госпіталізованих — у стані середньої тяжкості, а один потерпілий буде лікуватись амбулаторно.

Обстріл Дніпропетровщини / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Обстріл Дніпропетровщини / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Обстріл Дніпропетровщини / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Обстріл Дніпропетровщини / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Від обстрілу помер чоловік

Потім Сергій Лисак уточнив, що 59-річний чоловік, який постраждав через ранкову атаку на Нікопольщину, помер.

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«До лікарні потерпілого доправили у важкому стані. Із осколковим пораненням та сильними опіками. На жаль, врятувати його не змогли», — зазначив керівник Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, російська армія не контролює територію Дніпропетровської області, попри заяви пропагандистських ресурсів. Окремі поодинокі проникнення окупантів були, однак усі групи противника було ліквідовано.