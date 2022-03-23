Війська РФ перегруповуються, щоб піти у наступ - Британська розвідка

Війська РФ перегруповуються, щоб піти у наступ - Британська розвідка

Окупанти збираються з силами, щоб далі просуватися вглиб країни.

Російські війська в Україні зараз проводять перегрупування, щоб далі продовжити наступальні операції. На півночі країни вони залишаються статичними.

Про це повідомляє британська розвідка.

"Російські війська намагаються охопити українські сили на сході країни, просуваючись з боку Харкова на півночі і Маріуполя на півдні. Російські сили все ще намагаються обійти Миколаїв і просунутися на захід у напрямку Одеси", - йдеться в повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 March 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/gmDkmzjI7F — Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 23, 2022

Нагадаємо, що зусилля Росії підкорити населення, маніпулюючи ЗМІ, поширюючи пропаганду та встановлюючи маріонеткових, прокремлівських лідерів, провалилися. Російські окупанти спробують силою придушити протести мирного населення на захоплених територіях України.Про це інформує Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.