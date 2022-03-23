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Війська РФ перегруповуються, щоб піти у наступ - Британська розвідка

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Війська РФ перегруповуються, щоб піти у наступ - Британська розвідка

Фото: Віктор Андрусів

Окупанти збираються з силами, щоб далі просуватися вглиб країни.

Російські війська в Україні зараз проводять перегрупування, щоб далі продовжити наступальні операції. На півночі країни вони залишаються статичними.

Про це повідомляє британська розвідка.

"Російські війська намагаються охопити українські сили на сході країни, просуваючись з боку Харкова на півночі і Маріуполя на півдні. Російські сили все ще намагаються обійти Миколаїв і просунутися на захід у напрямку Одеси", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що зусилля Росії підкорити населення, маніпулюючи ЗМІ, поширюючи пропаганду та встановлюючи маріонеткових, прокремлівських лідерів, провалилися. Російські окупанти спробують силою придушити протести мирного населення на захоплених територіях України.Про це інформує Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

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