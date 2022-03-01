Війська РФ рівняють Волноваху із землею: евакуйовано майже пів тисячі людей

Серед евакуйованих сто дітей.

У вівторок, 1 березня, з Волновахи, де не вщухають обстріли російських окупантів, евакуювали 346 осіб.

Про це повідомив голова ОДА Павло Кириленко.

За словами керівника області, мирних мешканців доправили у безпечне місце.

"Загалом від початку російського вторгнення (24 лютого - Ред.), із Волновахи та частково - Волноваського району евакуювали 496 людей. Зокрема, 100 дітей та троє людей з інвалідністю", - повідомив голова області.

Він наголосив, що окупанти не дають "зеленого коридору", аби вивезти людей масово. Кардинально можна змінити ситуацію лише після припинення обстрілів, зауважив Кириленко.

"Російські війська рівняють Волноваху із землею вже п'ятий день поспіль. У місті немає води, електрики, газу. Люди сидять у підвалах", - повідомив очільник Донецької ОДА.