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Війська РФ рівняють Волноваху із землею: евакуйовано майже пів тисячі людей

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Війська РФ рівняють Волноваху із землею: евакуйовано майже пів тисячі людей

facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Серед евакуйованих сто дітей.

У вівторок, 1 березня, з Волновахи, де не вщухають обстріли російських окупантів, евакуювали 346 осіб.

Про це повідомив голова ОДА Павло Кириленко.

За словами керівника області, мирних мешканців доправили у безпечне місце.

"Загалом від початку російського вторгнення (24 лютого - Ред.), із Волновахи та частково - Волноваського району евакуювали 496 людей. Зокрема, 100 дітей та троє людей з інвалідністю", - повідомив голова області.

Він наголосив, що окупанти не дають "зеленого коридору", аби вивезти людей масово. Кардинально можна змінити ситуацію лише після припинення обстрілів, зауважив Кириленко.

"Російські війська рівняють Волноваху із землею вже п'ятий день поспіль. У місті немає води, електрики, газу. Люди сидять у підвалах", - повідомив очільник Донецької ОДА.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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