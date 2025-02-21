Війська РФ вдарили дронами і балістичними ракетами: скільки цілей збила ППО і куди поцілив ворог

Наслідки ворожої атаки фіксують в Одеській, Київській, Полтавській та Харківській областях.

Вночі проти 21 лютого армія РФ атакувала Україну 160 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. По Одеській області росіяни завдали ударів двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23. Сили ППО знищили 87 дронів.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що окупанти атакували БпЛА із напрямків: Орла, Брянська, Курська, Міллєрово та Шаталово, що в РФ. Тимч асом балістику по Одещині росіяни запустили з тимчасово анексованого Криму.

"Станом на 08:00 підтверджено збиття 87-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях", - повідомило Командування.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Полтавщина та Харківщина.

Окрім того, 70 ворожих безпілотників-імітаторів бкло локаційно втрачено. Минулося без негативних наслідків, додали в ПС.

Як повідомлялося, цієї ночі Росія знову атакувала Україну ударними безпілотниками. У низці областей було оголошено тривогу, а також лунали вибухи.

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