Війська РФ вдруге захопили Урожайне: DeepState заявляє про загострення ситуації

На фронті ситуація загострюється в районі населеного пункту Урожайне в Донецькій області. Росіяни знову окупували цей населений пункт.

Про це він повідомив співзасновник DeepState Роман Погорілий в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На мапі DeepState є позначення, що населений пункт Урожайне перейшов під контроль ворога. Зараз росіяни намагаються там закріпитися та підтягнути резерви. Ворог може продовжити просування, якщо складеться сприятлива ситуація. Сили оборони України роблять усе можливе, щоб цього не сталося", - наголосив Погорілий.

За його словами, ЗСУ намагаються стримати тиск армії РФ. Зокрема, не дати ворогу закріпитися й підтягнути резерви.

"Сподіваюся, що українські оборонці витримають цей натиск. Але треба дивитися по ситуації тому, що вона складна й загострюється ", - зауважив Погорілий.

Нагадаємо, видання NYТ пише, що ЗСУ стримують Росію на всій лінії фронту. Ймовірно, окупанти захопили село Урожайне на Херсонщині, яке Україна повернула влітку торік.

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