Війська РФ закріплюються в Лимані та на околицях Сєверодонецька та намагаються оточити ЗСУ - Генштаб

Війська РФ закріплюються в Лимані та на околицях Сєверодонецька та намагаються оточити ЗСУ - Генштаб

На Донецькому напрямку підрозділи агресора основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах Лисичанськ та Сєверодонецьк.

Загарбники мають за мету блокувати основні логістичні шляхи.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Лиманському напрямку ворог закріплюється у населеному пункті Лиман, проводить перегрупування для подальшого наступу на Слов’янськ. На Сєверодонецькому напрямку противник закріплюється на північно-східних та південно-східних околицях міста Сєверодонецька. Для посилення угруповання військ перекинув з території російської федерації до визначених районів боєприпаси та техніку", - йдеться в повідомленні.

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На Бахмутському напрямку окупанти перегруповуються для подальшого наступу на напрямку Олександропілля – Комишуваха.

На Курахівському та Новопавлівському напрямках противник активних бойових дій не вів. Обстрілював позиції ЗСУ, зокрема за допомогою оперативно-тактичної та армійської авіації.

Нагадаємо, що армія РФ обстріляла Зеленодольську та Апостолівську громаду на Дніпропетровщині.

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