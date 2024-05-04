Війська РФ здійснили комбіновану атаку по Чугуєву: пошкоджено вокзал та травмовано трьох мирних жителів

За даними слідства, 3 травня близько 11:30 ЗС РФ обстріляли Чугуїв.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.



Пошкоджено будівлю залізничного вокзалу, багатоквартирний будинок та автомобілі.



Отримали поранення троє мирних жителів: двоє чоловіків віком 45 років та 34-річний чоловік.



Постраждалі доставлені до лікарні.



За попередніми даними, ворог здійснив комбіновану атаку по місту: двома ракетами типу С-300 та двома ракетами системи «Торнадо-С» з касетними бойовими елементами.



Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками ЗС РФ.

Як повідомлялося, раніше у Харкові лунали вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння для області.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.