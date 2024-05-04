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Війська РФ здійснили комбіновану атаку по Чугуєву: пошкоджено вокзал та травмовано трьох мирних жителів

Війська РФ здійснили комбіновану атаку по Чугуєву: пошкоджено вокзал та травмовано трьох мирних жителів

За попередніми даними, ворог здійснив комбіновану атаку по місту / Фото: Харківська обласна прокуратура

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, 3 травня близько 11:30 ЗС РФ обстріляли Чугуїв.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура. 

Пошкоджено будівлю залізничного вокзалу, багатоквартирний будинок та автомобілі.

Отримали поранення троє мирних жителів: двоє чоловіків віком 45 років та 34-річний чоловік.

Постраждалі доставлені до лікарні.

За попередніми даними, ворог здійснив комбіновану атаку по місту: двома ракетами типу С-300 та двома ракетами системи «Торнадо-С» з касетними бойовими елементами.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками ЗС РФ. 

Як повідомлялося, раніше у Харкові лунали вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння для області.

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