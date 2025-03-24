Війська РФ завдали ударів безпілотниками по Запоріжжю та району: подробиці

Війська РФ завдали ударів безпілотними літальними апаратами по місту Запоріжжя та району.

Про це інформує ДСНС України у повідомленні у соціальних мережах.

Внаслідок обстрілу постраждала одна людина, у неї гостра реакція на стрес. Кількість постраждалих уточнюється.

У Запоріжжі сталося загоряння гаража та пошкодження газової труби. За іншою адресою горіли уламки безпілотника. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки.

У Запорізькому районі загорілися господарська споруда та сінник. Також, за іншою адресою горіли уламки безпілотника.

Рятувальники, які прибули на місця подій, проводили оперативні заходи з пошуку ймовірних постраждалих і ліквідовували пожежі, спричинені вибухами.

На місцях подій працювали всі екстрені служби.

Нагадаємо, увечері, 21 березня, російська армія масовано атакувала місто Запоріжжя ударними дронами-камікадзе. Загинули троє осіб, ще 12 —травмовані.

Читайте також: