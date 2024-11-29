Війська РФ зменшили угруповання кораблів у Чорному морі: скільки там ракетоносіїв

В Азовському та Середземному морях кораблів немає.

Сьогодні, 29 листопада, у Чорному морі перебувають три ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у ВМС ЗСУ.

Їхній загальний залп становить до 16 ракет.

"В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, в Середземному морі ворожі кораблі відсутні", - сказано в повідомленні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - шість суден, із них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор

до Азовського моря - дев'ять суден, жодне з них не рухалось з протоки Босфор

Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зробив пропозицію диктатору РФ Володимиру Путіну щодо Чорного моря. Йдеться про можливість відновити контакти стосовно чорноморського судноплавства.

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