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Війська РФ зосереджують зусилля у напрямку Києва - голова Чернігівської ОДА

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Війська РФ зосереджують зусилля у напрямку Києва - голова Чернігівської ОДА

Чернігівська обласна рада

Ворог проводить перегрупування з метою продовжити наступ у напрямку Броварів, каже В'ячеслав Чаус.

У Чернігівській області війська РФ зосереджують зусилля у напрямку Києва.

Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус в оперативному зведенні станом на 06.00 4 березня щодо російського вторгнення.

"На Сіверському напрямку угрупування військ Центрального воєнного округу силами до чотирнадцяти БТГр, а також 14 армійського округу Північного флоту проводить наступальну операцію у смузі Остер, Зазим’я; Березань, Вишеньки, зосереджуючи зусилля на напрямках Києва. Одночасно ворог проводить перегрупування з метою продовжити наступ у напрямку Броварів", - розповів Чаус. 

Він додав, що на всіх напрямках противник має втрати.

"Демотивовані окупанти здаються в полон та кидають техніку. Ці трофеї допомагають бити російських загарбників", - додав В'ячеслав Чаус.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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