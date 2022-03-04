Війська РФ зосереджують зусилля у напрямку Києва - голова Чернігівської ОДА

Ворог проводить перегрупування з метою продовжити наступ у напрямку Броварів, каже В'ячеслав Чаус.

У Чернігівській області війська РФ зосереджують зусилля у напрямку Києва.

Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус в оперативному зведенні станом на 06.00 4 березня щодо російського вторгнення.

"На Сіверському напрямку угрупування військ Центрального воєнного округу силами до чотирнадцяти БТГр, а також 14 армійського округу Північного флоту проводить наступальну операцію у смузі Остер, Зазим’я; Березань, Вишеньки, зосереджуючи зусилля на напрямках Києва. Одночасно ворог проводить перегрупування з метою продовжити наступ у напрямку Броварів", - розповів Чаус.



Він додав, що на всіх напрямках противник має втрати.

"Демотивовані окупанти здаються в полон та кидають техніку. Ці трофеї допомагають бити російських загарбників", - додав В'ячеслав Чаус.