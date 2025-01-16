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Війська РФ зруйнували важливі промислові об'єкти на Покровському напрямку

Війська РФ зруйнували важливі промислові об'єкти на Покровському напрямку

Шахта. / Фото: сайт Радио Свобода

Окупанти знищують інфраструктуру.

Армія Російської Федерації зруйнували термобаричними боєприпасами низку важливих промислових об'єктів на Покровському напрямку.

Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупуванні військ (ОСУВ) "Хортиця".

Зазначається, що росіяни завдають авіаційних, артилерійських та ракетних ударів по інфраструктурі та важливих промислових об'єктах на Покровському напрямку.

Зокрема з використанням термобаричних боєприпасів були уражені важливі промислові об'єкти в населених пунктах Улакли, Котлине та Богатирі. 

Як повідомлялося, росіяни задіяли стратегічні резерви під час наступу на Курахове.  Втім, загарбники планували використати їх вже після захоплення міста. Наразі ці ресурси вже закінчуються.

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