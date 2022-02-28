Російська армія розстріляла рейсовий автобус "Харків-Ізюм" у Харківській області

В автобусі було семеро осіб.

Російські війська розстріляла рейсовий автобус "Харків-Ізюм" у Харківській області.

Про це у соціальній мережі Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"26 лютого поблизу міста Волохів Яр російські війська розстріляли рейсовий автобус (сірий Фольксваген), який їхав за маршрутом Харків-Ізюм", - зазначив він.

За словами Кириленка, в автобусі було семеро жителів Донецької області: четверо жінок і троє чоловіків.

Окупанти не дають можливості забрати тіла загиблих пасажирів, адже місця контролюють російські війська.

"Зараз ми вважаємо їх загиблими/зниклими безвісти, оскільки від 26 лютого ні з ким із них немає зв'язку. За інформацією, яку вдалося отримати від мешканців Волохового Яру, в автобусі є загиблі", - додав Кириленко.

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Кириленко звернувся до міжнародних правозахисних організацій з проханням допомогти в організації гуманітарного коридору для ідентифікації тіл та доставки їх додому.

Як повідомлялось, внаслідок ворожих обстрілів Харкова 87 житлових будинків зазнали руйнувань.