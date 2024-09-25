Військком чесно відповів, чому цивільні негативно ставляться до представників ТЦК

Йдеться і про тих, хто розповсюджує тему так званої "бусифікації" і не бажає проходити службу.

Начальник Одеського обласного ТЦК та СП Юрій Пуйко, який очолює Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки від серпня 2024 року, зазначив, що далеко не всі громадяни України мають негативне ставлення до представників центрів комплектування. Адже в ТЦК насамперед працюють військові, які повернулися з фронту і лікування після поранень.

Про це Юрій Пуйко сказав у інтерв’ю проєкту Ukrainian Witness.

"Деякі громадяни, які не бажають проходити службу, "розкручують" так звану "бусифікацію", а також по телебаченню це починають розповсюджувати... Ми — такі самі люди, такі самі військовослужбовці ЗСУ, які виконують завдання, що визначила держава. Чому люди так ставляться до нас?.. Я скажу, що в державі є люди, родичі яких після поранень також проходять службу в ТЦК, тому так сказати, що до ТЦК негативно ставляться, я би так не казав. Наприклад, є і хороші факти і новини про ТЦК", — відповів Юрій Пуйко.

Нагадаємо, раніше військком ТЦК Одеси зазначив, що випадків так званої "бусифікації" громадян значно поменшало.

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