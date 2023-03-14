Військком Харківського ТЦК анонсував повістки в "Дії": що кажуть у Мінцифри

У Міністерстві цифрової трансформації кажуть, що повісток в "Дії" не буде.

Військовий комісар Харківського обласного територіального центру комплектування (ТЦК) Володимир Арап заявив журналістам, що реєстр "Оберіг" з базою чоловіків від 18 до 60 років скоро може бути переданий у "Дію". За його словами, в Україні варто чекати цифрових повісток.

"База набирається. В недалекому майбутньому всі наші військовозобов'язані будуть в цьому реєстрі "Оберіг", його підв'яжуть до "Дії". Люди зможуть навіть отримувати повістки через "Дію", і виклики в ТЦК будуть здійснюватися вже в електронному вигляді. До цього все йде", – сказав він ресурсу "Об'єктив".

Заява військкома викликала резонанс у суспільстві. Однак у Міністерстві цифрової трансформації наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності.

"У "Дії" повісток не буде. Щодо військового обліку - дані про військовозобов'язаних знаходяться у реєстрі "Оберіг", який належить Міністерству оборони. До "Дії" цей реєстр не має жодного відношення, тому що "Дія" - це не реєстр", - зазначив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік у коментарі NV.

Нагадаємо, на Київщині стався черговий скандал навколо мобілізації. Військові зайшли до кафе та вимагали і чоловіків документи для перевірки. Відео інциденту, що стався в Бучі, опублікували в Мережі. Адвокат пояснив, чи законні дії військових та що робити військовозобов'язаним у таких випадках.

Вручення повісток в громадських місцях: законно чи ні

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