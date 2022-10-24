Військком розповів, чи триватиме мобілізація в Україні

На сьогодні в лавах ЗСУ є потреба в доукомплектуванні кадрів.

В лавах Збройних сил України є потреба в доукомплектуванні кадрів.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Юрій Максимів.

"Існує необхідність в доукомплектуванні, доповненні. Ми повинні збільшувати свій потенціал, нарощувати складову. Всі ми бачимо, що наше військо на певних напрямках впевнено веде наступальні дії. Звичайно, що ми повинні мати значну кількість особового складу сил оборони. Я вважаю, що мобілізація буде продовжуватись. Це - необхідність", - сказав Юрій Максимів.

Він додав, що якщо на початку березня в окремі відповідальні підрозділи потрапляли люди зовсім інших спеціальностей. то зараз ситуація змінилася.

"Таке було на початковому етапі війни і це зрозуміло. Танкіст брав в руки автомат і був як піхотинець, десантник міг потрапити в танкові війська. Але вже в кінці березня комплектування було таким, яким мало бути", - сказав військком.

Нагадаємо, що головний військком Києва розповів, що робити українцям після отримання повістки, та що загрожує в разі неявки до військкомату.

У вересні радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що в разі необхідності в Україні можуть мобілізувати 5,5 млн людей. Допомогти їх озброїти та одягти можуть західні партнери.

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