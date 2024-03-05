Військком висловився про скандальні відео з працівниками ТЦК: "Більшість конфліктів – маніпулятивні"

Переважна більшість резонансних відео з буцімто "свавіллям" ТК є маніпулятивними. Вони вирвані з контексту, в яких є лише кінцівка.

Про це розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв'ю "Телеграф".

За словами майора, нині абсолютна більшість працівників, які здійснюють оповіщення, це військовослужбовці, які отримали поранення при захисті Батьківщини і за станом здоров’я, згідно з рішенням ВЛК, вже не можуть виконувати бойові завдання. Їх переводять на службу до ТЦК та СП, в інші установи й підрозділи.

"І коли такий військовослужбовець, який віддав своє здоров’я за країну, чує від громадянина цієї країни образи на свою адресу, то далеко не у кожного витримають нерви", – каже він.

Однак більшість конфліктів, наголошує Істомін, які потрапляють в Інтернет, маніпулятивні. Вони вирвані з контексту, в яких є лише кінцівка.

"Якби не коментар до відео, то навряд чи можна було б зрозуміти, що саме там відбувається. Лише підпис каже нам, що це працівники ТЦК та СП проводять заходи оповіщення. Зазвичай на відео якісь люди у формі начебто обмежують когось у правах. Як, де і між ким насправді виник конфлікт, незрозуміло", – зауважив майор.

Істомін акцентував: зрив мобілізаційної кампанії передовсім вигідний нашому ворогу. Звісно ж, РФ використовуватиме будь-які приводи для дискредитації, як реальні, так і постановочні. Росіяни від самого початку розхитують тему мобілізації, і, на жаль, це має вплив на настрої українців.

Раніше в Мукачеві люди в камуфляжі спробували силоміць запхати чоловіка до авто.

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