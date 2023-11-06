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Військком з Донеччини відправляв ухилянтів за кордон за 20 тис. грн: як його покарають

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Військком з Донеччини відправляв ухилянтів за кордон за 20 тис. грн: як його покарають

Військкому загрожує до 10 років тюрми / Фото: Державне бюро розслідувань

Військком разом із спільником організували механізм видачі фіктивних документів для перетину держкордону.

У справі начальника одного з ТЦК Краматорського району на Донеччині та його спільника, які оформлювали "липові" документи для виїзду за кордон, завершили досудове розслідування.

Про це передає ДБР.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Злочинну схему викрили у липні цього року. За словами правоохоронців, знайомий військкома займався пошуком чоловіків, які бажали виїхати з України. Для оформлення фіктивних довідок, копії документів ухилянтів через месенджер передавались військкому, який виготовляв фіктивні тимчасові посвідчення та довідки військово-лікарської комісії (ВЛК). В них зазначалось, що особа непридатна до військової служби.

Ціна "послуги" складала 20 тисяч гривень для однієї людини. ДБР задокументовано видачу фіктивних документів кільком військовозобов’язаним.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, що НАЗК з’ясувало, що українські військкоми за останні пів року незаконно збагатилися на 255 млн 629 тис. грн. ТСН.ua зібрав гучні корупційні скандали в українських ТЦК.

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Дата публікації
Перегляди
464
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