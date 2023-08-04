Військкома з Южного після корупційного скандалу у Мережі відправили на передову

У соціальних Мережах днями розгорівся скандал через військкома з Южного на Одещині, який став доларовим мільйонером під час війни.

У ТЦК Южного відреагували на скандал з військкомом і двома його соратниками. Там заявили, що усіх трьох фігурантів відправили на передову.

Про це йдеться на сторінці Одеського обласного ТЦК та СП у фейсбуці.

"Днями в соціальних мережах поширили інформацію, що депутат та воєнком з міста Южне – Смирнов – став доларовим мільйонером під час війни, ще й "пригрів" у ТЦК двох своїх соратників. Командування однозначно засуджує будь-які способи незаконного збагачення, зловживання посадовими повноваженнями та не дозволить прикривати подібні оборудки військовою службою", - заявили в ТЦК.

Зрештою єдиним покаранням, яке вигадали у центрі комплектування стало відправлення військкома на фронт.

"Реагуючи на суспільний резонанс і в рамках загальних заходів із вирівнювання бойового навантаження на особовий склад, всіх трьох вищезгаданих військовослужбовців роти охорони територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Южний переведено для подальшої служби в одну з бригад, що виконує завдання на передньому рубежі", - повідомили в ТЦК.

Там додали, що стосовно оприлюдненої інформації ініційовано перевірку правоохоронними органами за компетенцією. Державним бюро розслідування порушено кримінальне провадження.

Нагадаємо, президент Зеленський відреагував на перевірки військкомів в Україні і заявив про багато "відверто огидних" зловживань.

"Всі факти, виявлені правоохоронцями, вони представлять обов’язково суспільству та розслідують у межах кримінальних проваджень. Висновок очевидний: у системі комплектування потрібні люди, які розуміють, що таке цінність захисту України. Цінність, а не ціна рішень. У військкоматах мають працювати люди, які бачили війну, пройшли її. Є ті, хто, на жаль, втратив кінцівки, але не втратив гідність й не втратив Україну. Дякую їм", – сказав глава держави.

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