Військкоми на “швидкій”: що відомо про новий скандал з ТЦК в Одесі

На скандальний інцидент вже відреагували і у військових.

Представники ТЦК "розсікають" вулицями Одеси на кареті швидкої допомоги та нав'язують свої “медичні” послуги українським чоловікам. Під “гарячу” руку представників ТЦК потрапляють і жінки. У військових вже відреагували на скандальний інцидент.

Про все це - в ексклюзиві TSN.UA.

Військкоми на “швидкій”

Не встигла Одеса оговтатися від одного мобілізаційного скандалу, як її "накрив" інший. У Мережу потрапило відео, як представники ТЦК намагаються мобілізувати чоловіка та заштовхують його у автомобіль швидкої медичної допомоги. Так-так, вам не почулося. Військкоми на швидкій. Щось новеньке. Цікаво, це у них брак службових автомобілів чи вони вирішили, що спецагенти і це їх так звана робота під прикриттям? Питань багато… Аби ще хтось на них відповідав.

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А ще більше запитань до поведінки представників ТЦК. Це не вперше, коли військкоми, на жаль, дозволяють собі застосовувати силу не за призначенням. Під "гарячу" руку потрапляють не тільки чоловіки.

Реакція військових

На скандальний інцидент вже відреагували і у військових. Наталя Гуменюк, начальниця центру стратегічних комунікацій Оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса", заявила що ця справа перебуває на контролі відповідних структур.

"Призначена перевірка, поки не можу давати будь-яких коментарів. Поки ми не перевіримо ці факти. Розбираються відповідні структури, військова служба правопорядку, в тому числі", - сказала вона.

500 тисяч мобілізованих

Не тішать новини і про кількість військовозобов’язаних, яких можуть мобілізувати. Бо, якщо саме у такий спосіб будуть відбуватися ці процесі, то навряд чи назбирають 500 тисяч людей.

Реакція Данілова

Своєю чергою, секретар РНБО Олексій Данілова прокоментував слова президента Володимира Зеленського про те, що Генштаб хоче мобілізувати на війну ще 450-500 тисяч українців. В ефірі телемарафону він наголосив, що питання мобілізації підіймалося на чотирьох крайніх засіданнях Ставки, адже вона необхідна.

За його словами, президент під час пресконференції 19 грудня озвучив саме бачення Генштабу щодо того, якою мобілізація повинна бути в майбутньому. Та остаточне рішення повинен ухвалити парламент.

"Непроста дискусія. Цифри, які називаються, вони дійсно потрібні, на задум наших військових для нашої безпеки. Але йдеться не про ситуацію сьогодні на сьогодні, а про те, що за певний період часу, ймовірно, можемо очікувати, що нам потрібно буде залучати певну кількість громадян для захисту нашої країни»

Раніше ми писали, що рекрутинг не скасовує процес мобілізації до лав Збройних сил, а також не заміняє призов. За допомогою процесу рекрутингу Міноборони планує набрати якнайбільше людей.