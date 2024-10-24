Військова частина відмовилась приймати на службу мобілізованого: яка причина і як покарали чоловіка

У Львові до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Сихівського районного суду м. Львова.

За даними суду, у квітні 2024 року чоловіка визнали придатним до мобілізації. Проте він категорично відмовився отримувати повістку та ухилився від служби в армії.

На суді чоловік заявив, що він отримав повістку на вулиці біля свого будинку. Працівники ТЦК доставили його до військкомату, де ВЛК визнала його придатним до мобілізації. Згодом його доправили до військової частини.

"У військовій частині йому було повідомлено, що у зв`язку із його судомостями він не підходить для військової служби і його було відправлено назад до м.Львова. 25 квітня 2024 року, ввечері, дійсно відмовився отримувати будь-яку повістку та направлення до іншої військової частини, оскільки мав намір поїхати додому та переодягнутися, але його не відпускали. Викликав працівників поліції і самовільно залишив територію Сихівського РТЦК, опісля до ТЦК не з`являвся", - йдеться у свідченні підсудного.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у ТЦК розповіли, що буде, якщо не забрати повістку з пошти.

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