"Військова" чи цивільна інвалідність: як відрізняються виплати і пільги

Юристи розповіли про пенсійні виплати для військових і як оскаржити рішення ВЛК.

Наявність інвалідності, що пов’язана із захистом України, передбачає більші пенсійні виплати для військових, а також надання їм додаткових пільг.

Про це в інтерв’ю для "УП. Життя" розповіли адвокат Сергій Ланкін і керівниця медичного напряму в ГО "Юридична сотня" Христина Ковцун.

Для встановлення військового виду інвалідності в рішенні військово-лікарської комісії (ВЛК) має бути прямо зазначено, що травма чи хвороба виникли через участь у боях.

"Загалом, якщо на момент проведення МСЕК було рішення ВЛК, де визначено правильний причиновий зв’язок, то група мала б бути такою, що пов'язана з війною", – сказала Ковцун.

Якщо ж у рішенні ВЛК не зазначено, що інвалідність пов’язана з захистом, тобто немає такого чіткого формулювання, як "пов’язане із захистом Батьківщини", то військовослужбовцю неможливо буде надалі отримати статус "особи з інвалідністю внаслідок війни", одноразову грошову допомогу належного розміру та військову пенсію.

"Інвалідність може вважатись отриманою "під час проходження військової служби", тобто не пов’язаною із безпосередньою участю у бойових діях. У найгірших випадках взагалі не пов’язуватись із виконанням обов’язків військової служби", – пояснив Ланкін.

Чи можна оскаржити рішення ВЛК

Через хибну інформацію у рішенні ВЛК можна направити скаргу до Центральної ВЛК про внесення змін до такого рішення або переогляду військовослужбовця.

Якщо неправильна інформація міститься у рішенні експертної команди, винесеному при встановленні інвалідності – подати скаргу до Центру оцінювання про внесення змін до такого рішення або повторного проведення оцінювання функціональності.

За словами Христини Ковцун, для встановлення групи інвалідності, пов'язаної з війною, голова ВЛК може дати військовому скерування на оцінювання повсякденного функціонування – це процедура, якою з 1 січня 2025 року змінили МСЕК.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що в Україні розширили перелік громадян, які можуть отримати статус учасника бойових дій.

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