Військова допомога під загрозою: ЄС може не надати Україні 20 млрд євро - Reuters

Європейський союз може не затвердити 20 мільярдів євро на військову допомогу Україні, оскільки цей план зустрів опір з боку деяких країн ЄС і може не бути реалізованим у нинішньому вигляді.

Про це пише Reuters.

Напередодні керівник зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель запропонував у липні створити спеціальний фонд для підтримки української армії на наступні чотири роки обсягом до 20 мільярдів євро.

В результаті цього ЄС має компенсувати державам-членам витрати на закупівлю й передання Україні боєприпасів, ракет і танків.

Цей план планують обговорити у вівторок, 14 листопада. Попри це, дипломати кажуть, що багато країн – серед них важковаговик ЄС Німеччина – висловили застереження щодо виділення таких великих сум на кілька років наперед.

Також читайте На Запоріжжі та Херсонщині пролунали вибухи в тилу окупантів – подробиці

"Я не збираюся поки що оголошувати цю ідею мертвою. Але, звичайно, завжди можна досягти поліпшень. У Німеччини було багато запитань ... і це справедливо. Ми говоримо про великі гроші", – заявив у п'ятницю дипломат ЄС, який обіймає високу посаду, на умовах анонімності.

За словами урядів країни, довгострокова військова допомога Євросоюзу має бути скоординована з пакетами безпеки, про які окремі країни-члени ведуть переговори з Києвом. Це ускладнює узгодження обсягу допомоги, поки переговори тривають.

Тим часом уряд Канади звернувся до парламенту щодо виділення 500 млн канадських доларів (близько 385 млн дол. США - ред.) на військову допомогу Україні.

Читайте також: