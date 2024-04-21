Військова допомога США: у Пентагоні повідомили, коли до України надійде перший транш зброї

Після підписання закону про військову допомогу США перший транш озброєння надійде до України через декілька днів.

Про це повідомив прессекретар Пентагону генерал-майор Патрік Райдер, передає New York Times.

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Зазначається, що значна сума виділена для поповнення запасів оборони США, а ще мільярди будуть використані для закупівлі систем оборони США, які, за словами українських посадовців, дуже потрібні.

Представники США публічно не сказали, яку зброю Сполучені Штати надішлють Києву в рамках пакету, але Патрік Райдер повідомив під час брифінгу, що, ймовірно, буде включено більше боєприпасів для протиповітряної оборони та артилерія.

"У нас є дуже надійна логістична мережа, яка дозволяє нам дуже швидко переміщувати матеріальні засоби, як ми це робили в минулому. Ми можемо перевезти (озброєння - ред.) протягом кількох днів", - підкреслив він.

Нагадаємо, напередодні після п'яти місяців затягування Палата представників США ухвалила законопроєкт про допомогу Україні.

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