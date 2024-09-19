Військова допомога від США надходить недостатньо швидко: Салліван пояснив чому

Військова допомога США надходить до України недостатньо швидко. У Вашингтоні цю проблему намагаються вирішити.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван в інтерв'ю Фаріду Закарії.

Зокрема, наголошує він, є ще логістичні перепони, а також перешкоди, пов’язані з військово-промисловим комплексом та спроможностями виробництва цих снарядів.

"Тут нічого заперечити з погляду фронтового, так би мовити: виходить недостатньо швидко, недостатньо багато. Але у Вашингтоні ми не займаємося тим, що сидимо й кажемо: давайте не будемо давати 155-мм снаряди й гармати, не будемо давати засоби ППО, F-16, Bradley, HIMARS з більшою швидкістю. Йдеться не про те, що ми накладаємо такі обмеження", - каже американський політик.

Салліван пояснив, що, приміром, снаряди калібру 155 мм відправляють на фронт якомога швидше "просто з конвеєра", незважаючи на те, що обмеження все одно не дозволяють досягнути потрібних обсягів та швидкості постачань.

"Я зібрав свою команду і запитав: до яких країн у найближчі 12 місяців ми плануємо поставити ракети AMRAAM і ракети до ЗРК Patriot? Мені повідомили, що є ціла низка країн, куди ми відправляємо ці ракети. Тоді я сказав: "Візьміть кожну з цих ракет — кожну - і відправити їх всі до України", - розповів радник президента США.

Він також повідомив, що Штати працюють над великим пакетом допомоги Україні, який намагатимуться ухвалити до кінця вересня. Втім, з його слів, проблема полягає в тому, "щоб пробитися крізь товщу складних логістичних і операційних процесів, аби це озброєння зрештою дісталося фронту".

Нагадаємо, CNN із посиланням на американських чиновників повідомило, що CША зменшують пакети військової допомоги для України. Все нібито через те, що запаси зброї та обладнання, які є в розпорядженні Пентагону, поступово вичерпуються.

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