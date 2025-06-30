Військова допомога США: що про це говорить Трамп, як і коли ми можемо отримати зброю

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«Подивимося, як це буде», — це була коротка відповідь президента США на запитання журналістів щодо продовження американської збройної допомоги Києву на підсумковій пресконференції саміту Альянсу. Водночас, плануючи вчергове поговорити з Путіним, Трамп не виключив надання Україні систем ППО, хоча, за його словами, вони потрібні й самим США. Адже ніде правди діти: від початку другого президентського терміну Трампа Росія збільшила кількість і масованість повітряних ударів по Україні.

Проте, як відомо, ще до початку операції Ізраїлю зі знищення ядерних об’єктів Ірану, до якої пізніше приєдналася й Америка, Вашингтон перекинув на Близький Схід близько 20 тисяч спеціальних ракет для збиття «шахедів», які мала отримати Україна. А щодо таких систем ППО, як Patriot, ситуація взагалі незрозуміла. Ще рік тому на ювілейному Вашингтонському саміті НАТО союзники пообіцяли Україні 7 Patriot. Станом на квітень цього року ми отримали лише 4 такі системи. Пізніше були повідомлення, що Україна може отримати Patriot з Ізраїлю. Але потім МЗС Ізраїлю це спростувало. До того ж невідомо, йшлося про систему Patriot чи ракети-перехоплювачі до неї.

Ба більше, в понеділок, 30 червня, під час візиту до Києва міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль розповів, що разом з міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом вони звернулися до європейських партнерів зі спільним листом щодо пошуку в ЄС додаткових систем ППО для України. Щодо інших видів військової допомоги, за словами генсека НАТО Марка Рютте, цього року вона може перевищити рекордні $50 млрд, надані торік. Але ці насправді $54 млрд, які Київ отримав 2024 року, включали й американську допомогу. А 2025-го, як очікується, без США Україна отримає лише понад 35 млрд євро.

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Тож чи ухвалить адміністрація Трампа рішення про продовження військової допомоги Україні? Коли та як це може бути? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

«Допомога Байдена»: дефіцит зброї вже восени

На саміті НАТО в Гаазі Дональд Трамп і Володимир Зеленський мали приблизно 50-хвилинну зустріч, де, зокрема, обговорили подальшу військову допомогу Україні з боку США. Український президент мав зустрітися з американським колегою ще під час саміту G7 у Канаді 15–17 червня, де планувалося обговорити можливість якщо не отримання, то закупівель американської зброї, зокрема батарей Patriot, на $30–50 млрд. Наприклад, приблизна вартість десяти Patriot — це $15 млрд.

Невідомо, як на це відреагував Трамп, окрім фрази: «Подивимося, як це буде». До того ж за словами президента Чехії Петра Павела, на саміті в Гаазі лідери країн-членів НАТО намагалися переконати американського президента посилити тиск на Росію, проте він залишився стриманим, хоча й усвідомлює, що це дуже дієвий інструмент. На додаток зустріч Трампа та Зеленського відбулася вже після заяви міністра оборони США Піта Гегсета на слуханнях у Палаті представників 10 червня про скорочення військової допомоги Україні в американському бюджеті на 2026 рік. За його словами, ця адміністрація розглядає війну Росії проти України інакше.

«Ми вважаємо, що мирне врегулювання шляхом переговорів відповідає найкращим інтересам обох сторін та інтересам нашої країни, особливо з огляду на всі конкурувальні інтереси в усьому світі», — додав Піт Гегсет.

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Зброя, яку Україна досі отримує від США, передбачена військовою допомогою, яка ухвалювалася ще адміністрацією Джо Байдена. Про останній пакет Білий дім оголосив у січні. Після інавгурації Трампа нових пакетів ми не отримували вже понад 5 місяців. За оцінками західних фахівців, про що неодноразово повідомляли ЗМІ, «допомога Байдена» вичерпається вже цього літа. Тобто з дефіцитом зброї — артилерійських боєприпасів, систем ППО та ракет-перехоплювачів до них, а також ракет до HIMARS, включно з ATACMS — Україна зіткнеться вже наприкінці серпня цього року. Хоча раніше звучали більш оптимістичні оцінки, зокрема й від українських народних депутатів, що після повного зупинення постачань американської зброї ми зможемо протриматися приблизно пів року. І це включно з очікуваним нарощенням оборонного виробництва в Європі.

Водночас як пише The Wall Street Journal, посилаючись на українське командування і солдатів на місцях, Росія розгорнула 50-тисячне угруповання навколо міста Суми. Це втричі більше, ніж має на цьому напрямку Україна. На додаток Financial Times зазначає, що серед європейських дипломатів і лідерів зміцнюється переконання: Росія не готова до припинення вогню, а її головна мета — Одеса. Посилаючись на оцінки деяких офіційних осіб НАТО, видання зазначає, що без суттєвого збільшення західної військової допомоги Україна може досягти критичної межі за шість місяців, втративши здатність до ефективного опору вже восени.

Надання чи продаж зброї: у Конгресі немає жодних ініціатив

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, коментуючи подібні публікації в західній пресі, нагадав, що Путін «взагалі хоче повністю знищити Україну», тож «немає жодного сенсу писати про його плани „окупувати Одесу“ чи ще щось, планувати він може скільки завгодно, у нього не вийде». Але строки, про які йдеться у свіжих публікаціях американської преси, співпадають із тим, що вже озвучувалося раніше про проблеми України за пів року після зупинення постачань американської зброї.

Ще в лютому цього року Володимир Зеленський заявляв, що десь 40% усієї зброї на 2025 рік — це вітчизняне виробництво. «Внесок в обороноздатність і безпеку України США сьогодні сягає 30%, можна уявити, що буде з нами без цих 30%», — зауважував український президент. Західні аналітичні центри вже неодноразово зазначали, що левова частка американської військової допомоги для України витрачається в самих США на виробництво нової або заміну зброї, яка надається Києву з американських запасів. Проте для Трампа це, вочевидь, не аргумент.

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Надаючи збройну і пряму військову допомогу Ізраїлю, Білий дім свідомо гальмує подальшу оборонну підтримку України. З одного боку, в адміністрації Трампа все ще вірять, що ухвалення нового пакету військової допомоги Києву, як і запровадження жорсткіших санкцій проти Росії, закриє вікно для діалогу з Кремлем. З іншого боку, з огляду на курс команди Трампа на порозуміння з Москвою будь-якою ціною подальша підтримка України просто не входить до планів Вашингтона, принаймні поки що.

Аналіз експертів Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) вказує, що критично важливими для України є американські ППО Patriot і ракети-перехоплювачі до них, антидронові боєприпаси, артилерійські установки HIMARS і ракети ATACMS до них, а також американська розвідка. Наприклад, попередження про повітряні тривоги в Україні, зокрема щодо запуску Росією балістики, базуються на даних американських супутників. Нагадаємо, як у березні цього року, коли Трамп призупинив надання Києву військової допомоги, включно з обміном розвідданими, українське керівництво попереджало, що це може призвести до збільшення кількості загиблих українців через російські повітряні атаки, адже наші Повітряні сили просто «не бачитимуть» запуск ворожих ракет.

Тож попри заяву німецького генерал-майора Крістіана Фройдінга про те, що якщо буде політична воля європейських союзників, то будуть і засоби, здатні значною мірою компенсувати американську підтримку України, експерти та колишні військові все ж сумніваються у цьому. До того ж вони нагадують, що британсько-французькі Storm Shadow/SCALP, гаубиці M777 та винищувачі F-16 теж або вироблені у США, або містять американські компоненти, і Вашингтон може заблокувати їхнє передавання Києву.

На сьогодні в американському Конгресі немає законодавчих ініціатив щодо продовження військової підтримки України, коли «допомога Байдена» вичерпається. Доля законопроєкту сенатора-республіканця Ліндсі Грема та сенатора-демократа Річарда Блюменталя, який передбачає запровадження 500% тарифу на товари, імпортовані з країн, що купують російську нафту, газ тощо, теж невизначена. В нещодавньому інтерв’ю ABC News сам Ліндсі Грем розповів, що, ймовірно, його санкційний законопроєкт буде ухвалений у липні, хоча в липні-серпні Конгрес США йде на канікули. До того ж, за словами Грема, документ не міститиме зобов’язання запровадити нові санкції проти Росії — це рішення ухвалюватиме винятково Трамп.

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Дата публікації 21:39, 27.06.25 Кількість переглядів 93 Лестощі Трампу, вирішальна зустріч із Зеленським і... Орбан! Головне з саміту НАТО від ТСН