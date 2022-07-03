Військова контррозвідка СБУ знищила важку техніку російських окупантів на понад 40 мільйонів доларів

Фахівці СБУ успішно нищать техніку окупантів під час війни.
Воїни з ЦСО "А" та військової контррозвідки СБУ з початку лютого знищили техніку ворога вартістю на 45 млн доларів.
Про це повідомляють в СБУ.
"В складі останніх навіть створено спеціальний спецпідрозділ. Інструменти захисників – ударні безпілотники, а команда – справжні профі: військовослужбовці, волонтери та правоохоронці, які з 2014 року боронять Україну від російської орди. Лише підрозділами військової контррозвідки СБУ вже знищено 33 одиниці важкої ворожої техніки на $45 млн, серед якої: танки Т-80, Т-72Б3, Т-72, Т-64; БМП-3 та БМП-2, а також БТР-82", - йдеться в повідомленні.
Також у співпраці з артилеристами ЗСУ співробітники СБУ знищили 16 одиниць військової техніки та 5 артилерійських батарей ворога.
Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по Харкову та обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню "Смерч" і "Ураган". Загиблих та постраждалих немає.
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