Військова контррозвідка СБУ знищила важку техніку російських окупантів на понад 40 мільйонів доларів

Військова контррозвідка СБУ знищила важку техніку російських окупантів на понад 40 мільйонів доларів

Фахівці СБУ успішно нищать техніку окупантів під час війни.

Воїни з ЦСО "А" та військової контррозвідки СБУ з початку лютого знищили техніку ворога вартістю на 45 млн доларів.

Про це повідомляють в СБУ.

"В складі останніх навіть створено спеціальний спецпідрозділ. Інструменти захисників – ударні безпілотники, а команда – справжні профі: військовослужбовці, волонтери та правоохоронці, які з 2014 року боронять Україну від російської орди. Лише підрозділами військової контррозвідки СБУ вже знищено 33 одиниці важкої ворожої техніки на $45 млн, серед якої: танки Т-80, Т-72Б3, Т-72, Т-64; БМП-3 та БМП-2, а також БТР-82", - йдеться в повідомленні.

Також у співпраці з артилеристами ЗСУ співробітники СБУ знищили 16 одиниць військової техніки та 5 артилерійських батарей ворога.

Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по Харкову та обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню "Смерч" і "Ураган". Загиблих та постраждалих немає.

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