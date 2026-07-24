Військова омбудсманка жорстко оцінила реформу ТЦК за Федорова

Реформа в ТЦК в Україні / © ТСН

Реклама

Реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за час роботи Михайла Федорова на посаді міністра оборони не просунулася «навіть на пів кроку».

Про це заявила військова омбудсманка Ольга Решетилова в коментарі Радіо Свобода.

За її словами, між Офісом військового омбудсмана та керівництвом Міністерства оборони існувало взаєморозуміння щодо необхідності реформування системи мобілізації, однак реалізація змін фактично не зрушила з місця.

Реклама

«Ми на наради ходили, як на роботу, щодо цієї реформи. І кожен раз ми чули одне і те саме, ми не бачили руху у впровадженні цієї реформи. Насправді, і це не шпилька жодним чином, я прекрасно розумію складність, але так, це факт, за півроку не просунулись у реформі мобілізації навіть на пів кроку. Це факт», — сказала Решетилова.

Вона зазначила, що команда військового омбудсмана неодноразово подавала свої пропозиції щодо реформування ТЦК, однак, за її словами, за цей час не було помітно жодних практичних кроків.

«Ми не побачили жодних дієвих рухів, окрім декларативних заяв», — наголосила вона.

Решетилова також звернула увагу на проблеми з функціонуванням системи «Оберіг». За її оцінкою, у реєстрі містяться дубльовані записи, а приблизно 20% даних стосуються людей, які вже проходять військову службу.

Реклама

Військова омбудсманка додала, що повноцінна реформа мобілізаційної системи потребує не лише нових концепцій, а й змін до законодавства та ефективної взаємодії Міністерства оборони з Верховною Радою. Водночас вона висловила сподівання, що нова команда Міноборони перейде від обговорення до практичної реалізації необхідних змін.

Нагадаємо, колишній міністр оборони Михайло Федоров після шести місяців мовчання публічно висловився щодо мобілізації в Україні. Він заявив, що нинішній підхід потребує кардинальних змін, а українці мають отримати прозорі правила, чіткі контракти та людське ставлення замість примусу.

Новини партнерів