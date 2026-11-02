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Військова омбудсменка відреагувала на інцидент в Петропавлівській Борщагівці: що заявила
На Петропавлівській Борщагівці призначено перевірку через інцидент із військовослужбовцями.
У Петропавлівській Борщагівці, що на Київщині, розпочали офіційне з’ясування обставин надзвичайної події за участю військовослужбовців.
Про це у соцмережі повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова.
За інформацією очільниці інституції, стан військових під контролем, а потерпілим надається вся необхідна медична допомога.
«Призначена перевірка, в межах якої будуть з’ясовані всі обставини. Також розраховуємо на включеність і взаємодію з правоохоронними органами і Служба безпеки України», — зауважила Решетилова.
Наразі триває з’ясування всіх деталей інциденту за участю командування НГУ, правоохоронців та СБУ.
Скандал у Петропавлівській Борщагівці: останні новини
Нагадаємо, на Петропавлівській Борщагівці на Київщині стався конфлікт за участю приватної швидкої, поліції та Нацгвардії. Спочатку медиків не пускали до пацієнта, але згодом лікарку пропустили всередину. У цей час під будинком зібралися місцеві мешканці, які намагалися відчинити ворота.
Також одна з жінок розповіла про свого травмованого знайомого, який перебував у підвалі 37 днів.
Також один із чоловіків, яких утримували у приватному будинку в Петропавлівській Борщагівці на Київщині, надіслав рідним відеозвернення про погіршення самопочуття.