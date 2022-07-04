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"Військова операція завершена": над Зміїним замайорів прапор України

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"Військова операція завершена": над Зміїним замайорів прапор України

Фото: pixabay.com

Українські захисники повернули острів Зміїний.

На ньому знову встановлено Державний прапор України.

Про це повідомила начальниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі пресбрифінгу, який транслював "Укрінформ".

"Військова операція на Зміїному завершена. На острові встановлено український прапор. Наразі територія повернена під юрисдикцію України", — повідомила Наталія Гуменюк.

Вона додала, що на решті території на Південному напрямку ЗСУ повільно просуваються в напрямку окупованих територій.

Нагадаємо, що ЗСУ зачистили острів Зміїний від залишків "руского духу", знищивши зброю і техніку окупантів.

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